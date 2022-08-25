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20:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей с русскими и советскими названиями

Киевский городской совет изменил названия 95 улиц, переулков и городов столицы Украины, которые были «связаны с Россией и советским прошлым». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Reuters

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — заявил Виталий Кличко в Telegram. По его словам, такой шаг позволит «снизить лживые манипуляции и влияние» России на трактовку истории Украины.

В рамках переименования улица Карла Маркса получила название улицы Гуцульской, улица Питерская — улицы Лондонской.

7 июля на Украине был создан экспертный совет Министерства культуры Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма. 2 августа он рекомендовал по всей стране переименовать топонимы, связанные с россиянами. В десятку рекомендованных к переименованию топонимов вошли названия в честь Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Максима Горького, Юрия Гагарина, Валерия Чкалова, Ивана Мичурина, Александра Суворова.

Анастасия Ларина

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