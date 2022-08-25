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22:02 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: националисты разместили РСЗО и артиллерию на территории детского сада в Авдеевке

По данным ведомства, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, а на его территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) для обстрела близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Кроме того, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Как отметил Мизинцев, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются. «Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», — подчеркнул генерал.

По его информации, военнослужащие ВСУ также дислоцировались в доме культуры в Березнеговатом Николаевской области. Подходы к зданию они заминировали, умышленно не предупредив об этом местное население. Помимо этого, националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в здании школы № 125 в 5-м Заречном микрорайоне Кривого Рога Днепропетровской области. Эвакуация местных жителей также не проводилась.

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