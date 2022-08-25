22:29 (мск), источник: ТАСС
Белый дом заявил о готовности США поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «Кремль хочет, чтобы Украина была демократией, но она и есть демократия».
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ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут предоставлять поддержку Украине настолько долго, насколько потребуется. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ее спросили, доверяет ли президент США Джо Байден украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает ли необходимым дать ему гарантии в этой связи, обсуждался ли данный вопрос во время их беседы в четверг. «Мы поддерживаем президента Зеленского и его борьбу за свободу», — ответила Жан-Пьер.
«Кремль хочет, чтобы Украина была демократией, но она и есть демократия. Это суверенная страна, — утверждала пресс-секретарь. — Вчера мы объявили о транше в размере $3 млрд, что свидетельствует о нашей долгосрочной поддержке Украины. Мы будем продолжать поддерживать ее до тех пор, пока ей нужна наша помощь. Она борется за свою демократию, и это важно. Мы были невероятно впечатлены тем, что она смогла сделать». «Мы собираемся продолжать привлекать Кремль к ответственности, и именно на этом мы сосредоточимся», — добавила Жан-Пьер.
Ее спросили, намерен ли Байден встретиться с Зеленским. «Мне нечего объявить ни о визите [Зеленского в США], ни об их личной встрече», — ответила представитель Белого дома. Она напомнила, что в Вашингтон недавно приезжала супруга украинского президента Елена Зеленская. «Госсекретарь [США Энтони] Блинкен также посетил Украину и встретился там со своими коллегами. Многие сотрудники администрации [США] высокого ранга посещают Украину и проводят там переговоры со своими коллегами», — заключила Жан-Пьер.
В распространенном по итогам переговоров Байдена и Зеленского заявлении Белого дома говорится, что «лидеры двух стран призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и обеспечить доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к станции».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.