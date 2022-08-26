Город Гаага попросит временно вывести его из-под санкций ЕС против России

Однако Гаага не успевает найти замену поставкам от «Газпрома».
О проблеме рассказала член городского совета Саския Брёйнес. В июне и июле Гаага провела общеевропейский тендер на закупку газа, но не получила ни одного предложения от потенциальных поставщиков. Городские власти надеются заключить контракт после проведения индивидуальных переговоров с поставщиками, но боятся не успеть до 10 октября.
«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме госпожи Брёйнес, направленном городскому совету. Она рассчитывает, что Гааге предоставят отсрочку. При этом Саския Брёйнес уточнила, что любой новый контракт, который должен вступить в силу с января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение с «Газпромом».
31 мая «Газпром» приостановил поставки газа в Нидерланды из-за отказа энергетической компании Gasterraо осуществлять оплату в рублях. СМИ писали, что Нидерланды продолжили получать российский газ через нидерландские и немецкие компании. В июле министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ. В августе цена за газ в Нидерландах стала самой высокой в Европе — в среднем €2,76 за 1 куб. м.