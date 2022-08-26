Трасс ожидает, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет

Госпожа Трасс, претендующая на пост премьер-министра, обсудила проблемы с электричеством на встрече с членами Консервативной партии. Глава МИД считает, что Великобритании нужно возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС и перейти на возобновляемые источники энергии.
«Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», — отметила Лиз Трасс (цитата по ТАСС).
На этой неделе стоимость электроэнергии в странах Евросоюза превысила €700 за 1 МВт•ч, что стало историческим максимумом. Год к году в Великобритании наблюдался семикратный рост цен. В июне британские власти впервые в истории не импортировали российские энергоносители.