10:54 (мск), источник: ТАСС
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%
По данным опроса, деятельность кабмина одобряют 52,6% респондентов, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 50,9% опрошенных.
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 1,2 п. п. и составил 81,2%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,2% участников опроса (плюс 1,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,6 п. п. за неделю)», — отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 52,6% опрошенных (плюс 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 50,9% респондентов (минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,9% (минус 0,9 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,7% (плюс 3,1 п. п. за неделю), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергей Миронову — 31,5% (плюс 0,3 п. п. за неделю), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,2% (плюс 0,4 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,5% (минус 1,1 п. п. за неделю).
Уровень поддержки «Единой Россия» составил 39,9% (минус 0,1 п. п. за неделю), КПРФ — 10,7% (минус 0,6 п. п. за неделю), «Новых людей» — 4,3% (минус 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР — 8,6% (плюс 0,8 п. п. за неделю), «Справедливой России — За правду» — 5,4% (без изменений).