Производитель Bayraktar исключил поставку беспилотников в Россию

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности продажи БПЛА Москве.
5 августа президент России Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил после журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этих переговорах тема сотрудничества в сфере производства и поставок беспилотников не обсуждалась.
Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.