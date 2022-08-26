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Спецоперация на Украине
11:56 (мск), источник: ТАСС

Производитель Bayraktar исключил поставку беспилотников в Россию

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Турецкая компания Baykar не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar России. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью, опубликованном в пятницу русской службой Би-би-си.

Источник: Reuters

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности продажи БПЛА Москве.

Халук Байрактар добавил, что его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена».

5 августа президент России Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил после журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этих переговорах тема сотрудничества в сфере производства и поставок беспилотников не обсуждалась.

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

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