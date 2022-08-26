В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — подчеркнул он.
По словам Медведева, сейчас сотрудники ведомств жалуются на нехватку оборудования для дактилоскопии и в целом устаревшую технику, а также на отсутствие стабильного интернета.
«И оборудование, и средства связи, и помещения не всегда отвечают современным требованиям. Такого быть не должно», — подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев поручил оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других ресурсах с учетом новых требований и определить объемы финансирования.
Он добавил, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой».
«В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть собственно на заседание Совбеза, посвященное миграции», — указал зампред ведомства.
Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает «совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду».