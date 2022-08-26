В Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

«На сегодняшний день избирательная комиссия в полном составе приступила к своей работе. Мы провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии», — отметила Катющенко. По ее словам, избирательная комиссия региона ведет активную подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России. «Приглашаю всех принять участие в референдуме, не оставаться в стороне, поскольку это — огромное историческое событие!», — заключила она.
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к АП, что референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. О том, что именно в этот день можно было бы провести референдум, говорил 11 августа в интервью «Известиям» глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий.