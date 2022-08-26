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15:55 (мск), источник: Ведомости

В Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

Избирательная комиссия Запорожской области Украины начала подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России, заявила председатель избиркома региона Галина Катющенко.

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«На сегодняшний день избирательная комиссия в полном составе приступила к своей работе. Мы провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии», — отметила Катющенко. По ее словам, избирательная комиссия региона ведет активную подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России. «Приглашаю всех принять участие в референдуме, не оставаться в стороне, поскольку это — огромное историческое событие!», — заключила она.

В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к АП, что референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. О том, что именно в этот день можно было бы провести референдум, говорил 11 августа в интервью «Известиям» глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий.

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