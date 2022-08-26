Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита.
«Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть “русский след” — мы эту тему на брифингах регулярно освещали», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зато, по ее мнению, Шон О’Доннелл понимает, что оружие «продадут и похитят, а по документам — спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается».
Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.