Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
18:52 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Поставки американского вооружения киевскому режиму «наконец» заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита.

«Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть “русский след” — мы эту тему на брифингах регулярно освещали», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Зато, по ее мнению, Шон О’Доннелл понимает, что оружие «продадут и похитят, а по документам — спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается».

Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
Украинские военные оставили позиции в Новомихайловке и Дибровном
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
ВСУ перебили последнюю линию электроэнергии из ЗАЭС на Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария