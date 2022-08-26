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22:45 (мск), источник: © РИА Новости

Байден прокомментировал обыски в имении Трампа

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в имении экс-главы государства Дональда Трампа, заявил, что допускает возможность при определенных условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений.

Источник: AFP 2022

«Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность», — сказал Байден в ходе общения с пресс-пулом Белого дома. Таким образом он ответил на вопрос о том, является ли, по его мнению, допустимой работа с секретными документами за пределами служебных помещений.

Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.

В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.

В пятницу суд в США обнародовал аффидевит — заверенный документ с письменными показаниями одного из сотрудников ФБР, данными под присягой. Из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.

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