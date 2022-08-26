Марокко отозвало посла в Тунисе из-за Западной Сахары

Марокко заявило, что решение Туниса пригласить Брагима Гали на саммит было «серьезным и беспрецедентным актом, который глубоко ранит чувства марокканского народа».
ПОЛИСАРИО в 1970-е годы воевала против Марокко и Мавритании (а ранее — против Испании) за независимость Западной Сахары. Война в регионе, продолжавшаяся с 1975-го по 1991-й год, закончилась прекращением испанского контроля над Западной Сахарой, отказом Мавритании от территориальных претензий и размещением миротворческой миссии ООН в регионе.
ООН с 1979 года признает ПОЛИСАРИО как легитимного представителя народа Западной Сахары и рассматривает контроль Марокко за частью Западной Сахары как аннексию. При этом ООН отказывается признать самопровозглашенную Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, возникшую на территории региона, и настаивает на проведении референдума. С этой целью и была создана миротворческая миссия в 1991-м году, однако референдум так и не был проведен.