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23:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Марокко отозвало посла в Тунисе из-за Западной Сахары

После того, как президент Туниса Каис Саид встретился с лидером Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) Брагимом Гали, власти Марокко отозвали своего посла в Тунисе для консультаций, сообщает Reuters. Марокканская сторона также отказалась принимать участие в японо-африканском саммите после приглашения на него главы ПОЛИСАРИО тунисскими властями.

Источник: AFP 2022

Марокко заявило, что решение Туниса пригласить Брагима Гали на саммит было «серьезным и беспрецедентным актом, который глубоко ранит чувства марокканского народа».

ПОЛИСАРИО в 1970-е годы воевала против Марокко и Мавритании (а ранее — против Испании) за независимость Западной Сахары. Война в регионе, продолжавшаяся с 1975-го по 1991-й год, закончилась прекращением испанского контроля над Западной Сахарой, отказом Мавритании от территориальных претензий и размещением миротворческой миссии ООН в регионе.

ООН с 1979 года признает ПОЛИСАРИО как легитимного представителя народа Западной Сахары и рассматривает контроль Марокко за частью Западной Сахары как аннексию. При этом ООН отказывается признать самопровозглашенную Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, возникшую на территории региона, и настаивает на проведении референдума. С этой целью и была создана миротворческая миссия в 1991-м году, однако референдум так и не был проведен.

Андрей Сапожников

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