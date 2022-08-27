03:00 (мск), источник: ТАСС
Второй энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет, отметили в компании «Энергоатом».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Второй энергоблок Запорожской АЭС 27 августа подключен к сети. Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».
«26 августа 2022 года в 21:15 к электросети был подключен второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время мощности наращиваются. Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.
Как информировал в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, электроэнергия с Запорожской АЭС больше не подается в подконтрольные Киеву районы, так как 25 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю линию электропередачи. Теперь электроэнергия подается только в освобожденные районы Запорожской и Херсонской областей.
Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последнее время стал объектом обстрелов со стороны ВСУ. Для ударов по территории станции использовались беспилотники, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
В четверг в результате удара ВСУ по Энергодару электричество было отключено в ряде населенных пунктов Запорожской области. Из-за выхода из строя распределительного пункта отключалось электроснабжение Херсонской области. Сейчас энергоснабжение большинства районов и крупных городов восстановлено.