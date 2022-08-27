Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ

«Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — сказал Злаувинен.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.
На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.
Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех — Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.