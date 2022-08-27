Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
03:05 (мск), источник: © РИА Новости

Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ

ООН, 27 авг — РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции Густаво Злаувинен.

Источник: AFP 2022

«Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — сказал Злаувинен.

Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.

На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.

Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех — Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНдипломатия