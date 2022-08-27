Володин назвал законы, вступающие в силу в сентябре

С сентября на смартфоны в России будет обязательно предустановлен отечественный магазин приложений, этот закон принят в связи с ограничениями от зарубежных компаний по установке приложений части российских компаний. Об этом в Telegram напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Запрещена и биометрическая обработка данных детей и подростков до 18 лет, об утечках персональных данных операторы будут обязаны сообщать в профильные ведомства в течение суток после обнаружения проблемы.
Володин добавил, что с сентября также появится «четкий перечень документов», которые будут обязаны предоставлять школы, учителей освободят от необходимости заполнения остальной документации.
Собственники многоквартирного дома с 1 сентября смогут выбрать управляющую компанию, только если за нее проголосовали более 50% владельцев жилья, прежде договор мог быть заключен в случае одобрения 25% собственников плюс один голос. Володин пишет, что таким образом законодатели намерены исключить потенциальные конфликтные ситуации между жильцами.
Согласно закону, вступающему в силу с сентября, в судебном порядке можно будет изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия второго сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.
Контекстную, таргетированную и медийную рекламу в интернете со следующего месяца будет необходимо помечать словом «реклама», а участников рынка обяжут передавать в единую систему учета данные о рекламных компаниях, среди этой информации — информация о параметрах аудитории. В случае, если иностранное лицо, «осуществляющее деятельность в интернете» на территории России, не передаст требуемые данные, по отношении к нему могут применять «меры понуждения», сказано в публикации Володина.