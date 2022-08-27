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Спецоперация на Украине
13:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники

Великобритания направит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах. Лондон также поможет с обучением украинских военных использованию БПЛА, сообщает пресс-служба британского Минобороны.

Источник: Ministry of Defence UK

Три беспилотника отдадут со склада в Великобритании, еще три закупят специально для Киева. В министерстве не уточнили модель беспилотника, но рассказали, что легкий автономный аппарат предназначен для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работает на глубине до 100 м для определения местоположения мин.

Десятки военнослужащих ВМС Украины будут обучены использованию беспилотников в ближайшие месяцы, заявили в ведомстве. Первая группа военных уже приступила к обучению. Сколько человек в группе, не уточняется.

«Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине обезопасить свои воды, наладить поставки зерна миру и окажут поддержку Вооруженным силам Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», — сказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

24 августа Великобритания и Норвегия объявили, что передадут Украине дронов на $9,2 млн. В тот же день британский премьер Великобритании Борис Джонсон третий раз с начала военной операции посетил Киев. Он анонсировал очередной пакет помощи Украине на £54 млн ($63,5 млн), который будет включать 2 тыс. беспилотников и боеприпасы.

Лаура Кеффер

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