Экс-президент Чехии вступился за Россию

«То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя», — сказал политик, отвечая на вопрос о последствиях российской спецоперации на Украине.
«Когда мы избавимся от энергетической зависимости от России, мы станем энергетически независимыми, но наша экономика перестанет работать», — предостерег экс-президент.
Он подчеркнул, что Россия очень важна для мирового рынка, но напомнил, что изменение цен на топливо связано не только с ней, но и с другими обстоятельствами.
«Я не понимаю, почему не упоминается причина номер один — зеленое безумие и предполагаемая борьба с изменением климата, а также Зеленая сделка ЕС, которая является основной причиной повышения цен», — возмутился Клаус.
«С Россией всегда нужно было говорить», — подытожил политик.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.