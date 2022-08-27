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21:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция и Алжир подписали декларацию о «необратимом прогрессе» в отношениях

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун объявили о «новой необратимой динамике прогресса» в отношениях между двумя странами. Подписание совместной декларации завершило трехдневный визит Макрона в Алжир, сообщает AFP.

Источник: Reuters

«Франция и Алжир решили открыть новую эру… закладываем основу для нового партнерства, выраженного в конкретном и конструктивном подходе, ориентированном на будущие проекты и молодежь», — говорится в совместном заявлении президентов.

Визит Эмманюэля Макрона в Алжир состоялся с 25 по 27 августа. Он начался на фоне охлаждения в конце 2021 года отношений между странами, сообщало ранее AFP.

Алжир это один из крупнейших экспортеров газа и входит в число основных поставщиков этого энергоносителя во Францию с долей рынка 8%, правда, намного уступая Норвегии (36%) и России (17% до начала спецоперации на Украине).

Североафриканская страна получила независимость от Франции после восьмилетней войны, которая закончилась подписанием в марте 1962 года Эвианских соглашений.

Мария Федотова

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