Франция и Алжир подписали декларацию о «необратимом прогрессе» в отношениях

«Франция и Алжир решили открыть новую эру… закладываем основу для нового партнерства, выраженного в конкретном и конструктивном подходе, ориентированном на будущие проекты и молодежь», — говорится в совместном заявлении президентов.
Визит Эмманюэля Макрона в Алжир состоялся с 25 по 27 августа. Он начался на фоне охлаждения в конце 2021 года отношений между странами, сообщало ранее AFP.
Алжир это один из крупнейших экспортеров газа и входит в число основных поставщиков этого энергоносителя во Францию с долей рынка 8%, правда, намного уступая Норвегии (36%) и России (17% до начала спецоперации на Украине).
Североафриканская страна получила независимость от Франции после восьмилетней войны, которая закончилась подписанием в марте 1962 года Эвианских соглашений.