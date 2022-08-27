NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС

В список МАГАТЭ, с которым ознакомилась газета, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.
NYT утверждает, что визит планируется на следующей неделе.
В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене от комментариев отказались, но подтвердили, что идут «активные консультации» по поводу отправки миссии.
На этой неделе руководитель агентства сообщал, что делегация прибудет на ЗАЭС «в ближайшие дни».
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, что это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.