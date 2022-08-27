ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава Минобороны Словакии предлагает передать 11 МиГ-29 Украине.
«Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года», — говорится в сообщении.
Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.
Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.