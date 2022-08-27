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23:50 (мск), источник: © РИА Новости

ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

ВАРШАВА, 27 авг — РИА Новости. Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио.

Источник: РИА "Новости"

Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава Минобороны Словакии предлагает передать 11 МиГ-29 Украине.

«Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года», — говорится в сообщении.

Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.

Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.

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