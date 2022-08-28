Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже после задержания россиян

По его словам, там больше не производят оружие. Он призвал найти истинную цель пребывания задержанных в стране.
«Завеса тумана над так называемыми особо важными объектами была поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. Они не могут позволить себе оплатить счета за электричество и у них даже отключили свет. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств», — сказал Рама. Разговоры о шпионаже смешны, отметил премьер.
21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши.