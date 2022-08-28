Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
Спецоперация на Украине
02:22 (мск), источник: РБК

Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже после задержания россиян

Премьер-министр Албании Эди Рама счел нелепыми заявления о шпионаже на бывшем оружейном заводе в Грамши, по подозрению в котором были задержаны двое россиян и украинец, пишет издание Albanian Daily News.

Источник: AFP 2022

По его словам, там больше не производят оружие. Он призвал найти истинную цель пребывания задержанных в стране.

«Завеса тумана над так называемыми особо важными объектами была поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. Они не могут позволить себе оплатить счета за электричество и у них даже отключили свет. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств», — сказал Рама. Разговоры о шпионаже смешны, отметил премьер.

21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши.

Материал дополняется.

 Стало известно об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
«Есть предел напору фекалий»: Медведев резко отреагировал на опрос о РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта