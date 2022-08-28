04:23 (мск), источник: © РИА Новости
Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет Washington Post.
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«Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине», — говорится в сообщении.
Ранее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, может накопить больший арсенал.
Конкретных путей в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые были направлены Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.