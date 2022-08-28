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03:12 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Венгрии: мы не готовы обсуждать санкции в сфере энергетики, и мы в этом не одиноки

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не готов обсуждать новые санкции против российских энергоносителей. По его словам, в Евросоюзе есть и другие государства, которые не хотят этого, но они находятся под влиянием «либерального мейнстрима» и «не осмеливаются действовать в своих интересах».

Источник: AFP 2022

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто на форуме «Транзит» в городе Тихань (цитата по «РИА Новости»).

Министр считает, что Венгрия может стать «локальным исключением» в период рецессии в Европе. По его мнению, это связано с тем, что Будапешт «чемпион мира» по управлению экономическими кризисами, у страны будет энергия, необходимая для нормальной работы экономики, у Венгрии есть собственная внешняя политика и политическая стабильность.

Венгрия поддержала несколько пакетов санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. Однако страна несколько недель блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза и добилась для себя ряда исключений. Кроме того, сейчас Венгрия не поддерживает обсуждаемые визовые ограничения для россиян.

Леонид Уварчев

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