МИД Венгрии: мы не готовы обсуждать санкции в сфере энергетики, и мы в этом не одиноки

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто на форуме «Транзит» в городе Тихань (цитата по «РИА Новости»).
Министр считает, что Венгрия может стать «локальным исключением» в период рецессии в Европе. По его мнению, это связано с тем, что Будапешт «чемпион мира» по управлению экономическими кризисами, у страны будет энергия, необходимая для нормальной работы экономики, у Венгрии есть собственная внешняя политика и политическая стабильность.
Венгрия поддержала несколько пакетов санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. Однако страна несколько недель блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза и добилась для себя ряда исключений. Кроме того, сейчас Венгрия не поддерживает обсуждаемые визовые ограничения для россиян.