09:20 (мск), источник: Life.ru
Шесть судов с зерновой продукцией вышли из украинских портов
Из портов Украины вышло ещё шесть судов с сельскохозяйственной продукцией, о чём сегодня утром сообщили турецкие власти.
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«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло ещё шесть судов с зерновыми грузами», — говорится в сообщении министерства нацобороны Турции.
Как сообщалось ранее, с момента заключения между Россией, Украиной, Турцией и ООН «продуктовой сделки» из украинских портов кораблями было вывезено уже более 600 тысяч тонн зерна. За всё это время никаких серьёзных инцидентов зафиксировано не было.