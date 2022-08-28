Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
Спецоперация на Украине
10:16 (мск), источник: РБК

Китай пообещал ответить в случае провокации США в Тайваньском проливе

В Тайваньский пролив вошли два американских крейсера — в ВМС США перемещения кораблей назвали рутинными. В Пекине напомнили, что армия находится в состоянии полной боеготовности, и заявили, что будут следить за крейсерами.

Источник: Reuters

Китайские вооруженные силы следят за передвижениями американских кораблей в Тайваньском проливе и сохраняют полную боеготовность, передает Reuters заявление военных страны.

Ранее агентство, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщило, что в пролив вошли два корабля ВМС США — крейсеры Chancellorsville и Antietam.

ВМС впоследствии подтвердили агентству, что корабли совершили «рутинное пересечение Тайваньского пролива», не нарушив международного законодательства. Такие действия обычно занимают от восьми до 12 часов.

Reuters пишет, что корабли пересекают пролив впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Ее поездка привела к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином: последний назвал действия американской стороны попыткой вмешаться во внутренние дела КНР и заявил, что визит Пелоси противоречит политике «одного Китая», которой США формально придерживаются.

На этом фоне китайская армия объявила о состоянии полной боевой готовности. Пекин объявил, что начал у острова учения со стрельбами — Тайвань после этого тоже повысил боеготовность.

После визита Пелоси Тайвань посетили еще три американских делегации. Китайские власти осудили их приезд и предупредили тайваньскую Демократическую прогрессивную партию в обреченности на провал «попыток склонить внешние антикитайские силы к провокациям».

Тайвань в 1949 году объявил об отделении от Китая. Власти КНР по-прежнему считают остров своей территорией, США официально тоже не признают его независимость.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
«Есть предел напору фекалий»: Медведев резко отреагировал на опрос о РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта