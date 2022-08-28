Китай пообещал ответить в случае провокации США в Тайваньском проливе

Китайские вооруженные силы следят за передвижениями американских кораблей в Тайваньском проливе и сохраняют полную боеготовность, передает Reuters заявление военных страны.
Ранее агентство, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщило, что в пролив вошли два корабля ВМС США — крейсеры Chancellorsville и Antietam.
ВМС впоследствии подтвердили агентству, что корабли совершили «рутинное пересечение Тайваньского пролива», не нарушив международного законодательства. Такие действия обычно занимают от восьми до 12 часов.
Reuters пишет, что корабли пересекают пролив впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Ее поездка привела к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином: последний назвал действия американской стороны попыткой вмешаться во внутренние дела КНР и заявил, что визит Пелоси противоречит политике «одного Китая», которой США формально придерживаются.
На этом фоне китайская армия объявила о состоянии полной боевой готовности. Пекин объявил, что начал у острова учения со стрельбами — Тайвань после этого тоже повысил боеготовность.
После визита Пелоси Тайвань посетили еще три американских делегации. Китайские власти осудили их приезд и предупредили тайваньскую Демократическую прогрессивную партию в обреченности на провал «попыток склонить внешние антикитайские силы к провокациям».
Тайвань в 1949 году объявил об отделении от Китая. Власти КНР по-прежнему считают остров своей территорией, США официально тоже не признают его независимость.