Майами выкупает у населения стрелковое оружие для передаче Украине

Как следует из сообщения, за сдачу пистолета жители города могут получить ваучер на $50, за ружье или дробовик — $100, за оружие с калибром 223, 5,56, 45 мм и 7,62-мм — $150. Оружие можно сдать в городской департамент полиции Майами.
24 августа США выделили Украине военную помощь в размере $2,9 млрд. По словам президента США Джо Байдена, за эти средства Украина сможет закупить системы противовоздушной обороны, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары. Это уже третий пакет военный помощи Украине за месяц.