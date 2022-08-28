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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Майами выкупает у населения стрелковое оружие для передаче Украине

Власти города Майами объявили программу по выкупу оружия у жителей города. Это оружие направят на Украину, сообщили власти города в Twitter 26 августа.

Источник: Reuters

Как следует из сообщения, за сдачу пистолета жители города могут получить ваучер на $50, за ружье или дробовик — $100, за оружие с калибром 223, 5,56, 45 мм и 7,62-мм — $150. Оружие можно сдать в городской департамент полиции Майами.

24 августа США выделили Украине военную помощь в размере $2,9 млрд. По словам президента США Джо Байдена, за эти средства Украина сможет закупить системы противовоздушной обороны, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары. Это уже третий пакет военный помощи Украине за месяц.

Олеся Павленко.

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