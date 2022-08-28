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13:39 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ заявили, что российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Курахово ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ВКС России в ходе спецоперации на Украине поразили в городе Запорожье цеха завода «Мотор Сич», в которых ремонтировались вертолеты ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода “Мотор Сич” поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах.

В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

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