В МО РФ заявили, что российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ВКС России в ходе спецоперации на Украине поразили в городе Запорожье цеха завода «Мотор Сич», в которых ремонтировались вертолеты ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода “Мотор Сич” поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сказал он.
По словам Конашенкова, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах.
В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.