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15:22 (мск), источник: Ведомости

FT сообщила о планах стран ЕС приостановить соглашение о визах с Россией

Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По информации издания, европейские политики примут соответствующее решение 30 августа на двухдневной встрече в Праге.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.

Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. А Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия.

30—31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить предложения по визовым ограничениям для граждан России.

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