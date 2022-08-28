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16:23 (мск), источник: РБК

Кириенко рассказал об отношении жителей Херсона и Запорожья к референдуму

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступают за присоединение территорий к России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в «Сириусе» на «Практикуме наставников» для учителей ЛНР и ДНР.

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Источник: РИА "Новости"

«Россия с уважением отнесется к любому принимаемому решению, но, поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и вижу результаты социологии, и понимаю, что решение на референдуме, которое предстоит, конечно, будет однозначным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кириенко привел результаты последних социологических исследований, которые показали, что в ДНР и ЛНР 92% опрошенных намерены проголосовать за вступление в состав России.

В Херсонской и Запорожской областях этот показатель чуть ниже — 75−77%, однако этот процент растет, добавил Кириенко.

25 августа первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых российскими военными территориях.

«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы России», — сказал он.

Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день.

В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что в республике дату референдума назначат, «как только она будет освобождена в конституционных границах».

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях.

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