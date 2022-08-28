Кириенко рассказал об отношении жителей Херсона и Запорожья к референдуму

«Россия с уважением отнесется к любому принимаемому решению, но, поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и вижу результаты социологии, и понимаю, что решение на референдуме, которое предстоит, конечно, будет однозначным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кириенко привел результаты последних социологических исследований, которые показали, что в ДНР и ЛНР 92% опрошенных намерены проголосовать за вступление в состав России.
В Херсонской и Запорожской областях этот показатель чуть ниже — 75−77%, однако этот процент растет, добавил Кириенко.
25 августа первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых российскими военными территориях.
«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы России», — сказал он.
Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день.
В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что в республике дату референдума назначат, «как только она будет освобождена в конституционных границах».
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях.