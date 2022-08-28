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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: глава «Моссада» посетит США чтобы не допустить иранской ядерной сделки

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа на следующей неделе приедет в США на фоне переговоров Вашингтона с Тегераном по поводу восстановления ядерной сделки, в рамках визита запланировано участие в слушаниях в Конгрессе. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Источник: AP 2022

Согласно информации газеты, господин Барнеа посетит Вашингтон, чтобы не допустить заключения между Ираном и мировым сообществом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что их страна противится подобному соглашению с Ираном.

Государственная телерадиокомпания КАН сообщила о «сильной оппозиции ядерному соглашению» со стороны Давида Барнеа. Издание также передает слова господина Барнеа, который заявил о том, что СВПД предоставит «иранцам лицензию на производство бомбы».

Times of Israel сообщает, что в Вашингтоне уведомлены о визите главы «Моссада». В последние дни США для переговоров по иранскому досье уже посетили министр обороны Израиля Бени Ганц и глава Совета по национальной безопасности страны Эяль Хулата.

Ранее, 27 августа, источники Bloomberg сообщали, что США и Иран как никогда близки к соглашению. США и Ирану могут потребоваться всего несколько недель для достижения договоренностей по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе.

СВПД был подписан Ираном и пятью членами Совбеза ООН плюс Германией в 2015 году. Стороны договорились об отмене санкций против Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. Через три года администрация президента США Дональда Трампа вышла из сделки и возобновила политику санкционного давления на Иран.

Юлия Абугалиева

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