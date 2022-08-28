Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка

«С 1 сентября текущего года министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что ранее информацию на русском языке прекратил предоставлять сайт президента Латвии Эгилса Левитса, оставив сообщения только на латышском и английском языках.
«Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить», — приводит Delfi слова министра экономики Илзе Индриксоне.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% — русскоязычные. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык — латышский — в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.