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18:38 (мск), источник: © РИА Новости

Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство.

Источник: © РИА Новости

«С 1 сентября текущего года министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ранее информацию на русском языке прекратил предоставлять сайт президента Латвии Эгилса Левитса, оставив сообщения только на латышском и английском языках.

«Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить», — приводит Delfi слова министра экономики Илзе Индриксоне.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% — русскоязычные. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык — латышский — в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.

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