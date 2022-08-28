Лавров: действия Запада могут замедлить формирование многополярности, но не остановить ее

Главу МИД РФ спросили, сколько, по его мнению, поясов многополярности уже сформировано. «Это ведь не какая-то процедура, которая была согласована и которую надо воплощать в жизнь, не пятилетний план и даже не трехлетний бюджет, как у нас в стране. Это не ежегодные бюджеты, которые принимаются в других странах, а процесс, идущий от жизни. Его невозможно искусственно запустить, невозможно искусственно ускорить. В этом-то, наверное, и талант политиков. Они должны видеть происходящее в реальной жизни и свою политику выстраивать в соответствии с требованиями истории», — сказал он.
«Возьмем хотя бы для разнообразия пример из английской жизни. У них есть такая присказка, что, прежде чем вымостить тропинку через газон, надо дать людям походить по этому газону. Если упрощенно, так же нужно действовать и на международной арене: всегда стараться выстраивать свою проактивную политику таким образом, чтобы она не шла наперекор объективным тенденциям, а использовала и подхватывала объективные тенденции, в том числе и тенденцию к многополярности. Мы так и действуем», — добавил Лавров.
Лавров также заявил, что подавляющее большинство государств либо считает оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее законных интересов в сфере безопасности, либо хочет занимать нейтральную позицию в отношении Москвы.
«США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России. Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию, — сказал он. — Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо».
По словам министра, когда подобного рода «неприемлемые, хамские угрозы» звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, «насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский».