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22:12 (мск), источник: ТАСС

Лавров: действия Запада могут замедлить формирование многополярности, но не остановить ее

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Запад пытается идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в воскресенье на сайте МИД РФ интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Источник: РИА "Новости"

К сожалению, наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит.

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Главу МИД РФ спросили, сколько, по его мнению, поясов многополярности уже сформировано. «Это ведь не какая-то процедура, которая была согласована и которую надо воплощать в жизнь, не пятилетний план и даже не трехлетний бюджет, как у нас в стране. Это не ежегодные бюджеты, которые принимаются в других странах, а процесс, идущий от жизни. Его невозможно искусственно запустить, невозможно искусственно ускорить. В этом-то, наверное, и талант политиков. Они должны видеть происходящее в реальной жизни и свою политику выстраивать в соответствии с требованиями истории», — сказал он.

«Возьмем хотя бы для разнообразия пример из английской жизни. У них есть такая присказка, что, прежде чем вымостить тропинку через газон, надо дать людям походить по этому газону. Если упрощенно, так же нужно действовать и на международной арене: всегда стараться выстраивать свою проактивную политику таким образом, чтобы она не шла наперекор объективным тенденциям, а использовала и подхватывала объективные тенденции, в том числе и тенденцию к многополярности. Мы так и действуем», — добавил Лавров.

Игнорирование интересов России

Лавров также заявил, что подавляющее большинство государств либо считает оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее законных интересов в сфере безопасности, либо хочет занимать нейтральную позицию в отношении Москвы.

«США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России. Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию, — сказал он. — Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо».

По словам министра, когда подобного рода «неприемлемые, хамские угрозы» звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, «насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский».

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