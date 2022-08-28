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28 августа, источник: © РИА Новости

Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ

ЭНЕРГОДАР, 28 авг — РИА Новости. Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в администрации сообщили РИА новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Сообщается о семи пострадавших.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказал представитель администрации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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