Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Ранее в администрации сообщили РИА новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Сообщается о семи пострадавших.
«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказал представитель администрации.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.