Боррель усомнился в решении ЕС по полному запрету на выдачу виз россиянам

Министры иностранных дел ЕС на предстоящей встрече в Чехии вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам, заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.
«Я не думаю, что прекращение отношений с российским гражданским населением поможет, и я не думаю, что эта идея [запрет на выдачу виз россиянам] будет иметь необходимое единодушие [на министерской встрече в Чехии]», — заявил он.
В то же время, по его словам, в ЕС необходимо пересмотреть способ получения визы для некоторых граждан России, в особенности российских олигархов. «Мы должны быть более избирательными», — подчеркнул Боррель.
С 30 по 31 августа в Праге пройдет «Гимних» — неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой будет обсуждаться в том числе и вопрос об ограничении выдачи туристических виз россиянам.
Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе уточнил, что в центре обсуждения будет вопрос внесения изменений в шенгенское законодательство с целью ограничить выдачу виз отдельным категориям граждан России. В то же время газета Financial Times сообщила, что министры поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.
Полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС и Россией предложила Чехия. Она также стала первой страной в Евросоюзе, которая временно приостановила выдачу виз и ВНЖ россиянам. Среди тех, кто выступал против такого запрета, были Германия, Австрия и ряд южноевропейских стран, писал Bloomberg. В Еврокомиссии ранее предупреждали, что ЕС не может полностью прекратить выдавать россиянам визы, поскольку такой меры не предусматривает визовый кодекс объединения. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — пояснила представитель ЕК Анита Хиппер.