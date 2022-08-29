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06:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек НАТО призвал усилить присутствие в Арктике из-за действий России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости альянса усилить свое присутствие в Арктике. Он объяснил это тем, что в последнее время Россия активизировалась в этом регионе. Кроме того, по его словам, к Арктике проявляет интерес Китай.

Источник: Reuters

«Пекин и Москва также договорились активизировать практическую деятельность в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

По словам генсека НАТО, Россия открыла базы советской эпохи в Арктике, а также разместила и испытала там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты. «НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — заявил он.

Он также отметил растущий интерес НАТО к арктической обороне на фоне присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Согласно стратегии, российские войска в Арктической зоне должны быть освещены современными образцами оружия. В том же году президент заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и Севером.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой «Пояса и пути». Один из ее проектов — «Ледовый шелковый путь», который Китай будет прокладывать в Европу через Арктику. В рамках этого проекта Китай совместно с Россией занимаются развитием Северного морского пути. До 2035 года российское правительство направит на его развитие 1,8 трлн руб.

В российском МИДе говорили, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может осложнить обстановку в Арктике. 25 августа Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике — это угроза для интересов и ценностей НАТО. 27 августа стало известно, что США намерены ввести должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе.

Анастасия Ларина

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