Генсек НАТО призвал усилить присутствие в Арктике из-за действий России и Китая

«Пекин и Москва также договорились активизировать практическую деятельность в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.
По словам генсека НАТО, Россия открыла базы советской эпохи в Арктике, а также разместила и испытала там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты. «НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — заявил он.
В октябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Согласно стратегии, российские войска в Арктической зоне должны быть освещены современными образцами оружия. В том же году президент заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и Севером.
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой «Пояса и пути». Один из ее проектов — «Ледовый шелковый путь», который Китай будет прокладывать в Европу через Арктику. В рамках этого проекта Китай совместно с Россией занимаются развитием Северного морского пути. До 2035 года российское правительство направит на его развитие 1,8 трлн руб.
В российском МИДе говорили, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может осложнить обстановку в Арктике. 25 августа Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике — это угроза для интересов и ценностей НАТО. 27 августа стало известно, что США намерены ввести должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе.