Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 г., упразднили», — сообщает издание.
Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму, отмечает газета.
Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн.
Конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море в 1936 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.
При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.