Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мираПо словам основателя компаний Tesla и SpaceX, страны должны наращивать производство ядерной энергии
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
10:58 (мск), источник: Ведомости

Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, передает газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе республики.

Источник: Reuters

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 г., упразднили», — сообщает издание.

Согласно подписанному в 1936 г. соглашению, сбор за проход торговых судов был установлен во французском франке (жерминаль), составлявшем $0,80.

Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму, отмечает газета.

Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн.

Конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море в 1936 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

 Мобильный трафик на онлайн-курсы по IT и иностранным языкам вырос в почти два раза
Фондовый рынок живет позитивными ожиданиями
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговля