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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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