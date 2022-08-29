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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц одобрил вступление Хорватии, Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Хорватия, Румыния и Болгария соответствуют всем необходимым требованиям для вступления в шенгенскую зону. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге. Выступление транслируется на сайте правительства ФРГ.

Источник: Reuters

«Шенген — одно из величайших достижений Евросоюза, и мы должны его защищать и развивать. Это означает, кстати, закрытие оставшихся пробелов», — отметил Шольц.

«Хорватия, Румыния и Болгария соответствуют всем техническим требованиям для полноправного членства (в Шенгене — “Ъ”). Я буду работать над тем, чтобы они стали полноправными членами», — заявил он.

Входу Хорватии в шенгенскую зону препятствует Словения, которая требует от Хорватии признать решение решения Международного арбитражного суда по территориальному спору о Пиранском заливе, на который претендуют обе страны. Международный арбитражный суд вынес решение по территориальному спору о морской границе в пользу Словении. Против вхождения в Шенген Румынии и Болгарии выступали Голландия и Франция. Они апеллировали к миграционному кризису и недостаточной борьбе с коррупцией в странах-кандидатах.

Вступление страны в шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Помимо этого, государству будет доступен безвизовый режим ЕС с США и Канадой.

Юлия Абугалиева

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