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14:23 (мск), источник: Ведомости

Шольц призвал к расширению ЕС путем включения Украины, Молдавии и Западных Балкан

Евросоюз должен расшириться путем включения в него Украины, Западных Балкан, Молдавии, а затем и Грузии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Карловом университете в Праге.

Источник: Reuters

«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии», — цитирует Шольца агентство Reuters.

Канцлер отметил, что в этом расширенном союзе различия между государствами-членами будут расти в том числе в сфере политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения. «Там, где сегодня требуется единодушие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — подчеркнул Шольц.

Он предложил постепенный переход к системе большинства голосов. По его мнению, она должна применяться в области общей внешней политики и налоговой политики.

23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление Украине и Молдавии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

При этом делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий.

По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.

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