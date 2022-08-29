Шольц призвал к расширению ЕС путем включения Украины, Молдавии и Западных Балкан

«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии», — цитирует Шольца агентство Reuters.
Канцлер отметил, что в этом расширенном союзе различия между государствами-членами будут расти в том числе в сфере политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения. «Там, где сегодня требуется единодушие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — подчеркнул Шольц.
Он предложил постепенный переход к системе большинства голосов. По его мнению, она должна применяться в области общей внешней политики и налоговой политики.
23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление Украине и Молдавии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.