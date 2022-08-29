15:11 (мск), источник: © РИА Новости
Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.
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«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал одесский градоначальник.
По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать «логики стенка на стенку».
Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.
Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом «ненависти ко всему русскому» после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против «войны с памятниками», чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.
В начале недели мэр города анонсировал планы переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.