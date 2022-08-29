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17:03 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что модель однополярного мира изжила себя

Модель однополярного мира устарела, на ее смену приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости и равноправия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на открытии VII Восточного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Путин указал на актуальность главной темы встречи в этом году — «На пути к многополярному миру».

«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По мнению российского лидера, «мощные политические и экономические центры» формируются именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно они является «движущей силой этого необратимого процесса», подчеркнул Путин.

Президент России и до этого говорил о «сломе» однополярной модели мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.

В июне он вновь подверг критике систему однополярного мира. Путин уточнил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы».

В августе российский президент заявил, что снизить напряженность в мире и добиться устойчивого развития стран можно только в условиях многополярного мира. «Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», — сказал Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

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