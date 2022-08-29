Путин заявил, что модель однополярного мира изжила себя

Путин указал на актуальность главной темы встречи в этом году — «На пути к многополярному миру».
«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
По мнению российского лидера, «мощные политические и экономические центры» формируются именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно они является «движущей силой этого необратимого процесса», подчеркнул Путин.
Президент России и до этого говорил о «сломе» однополярной модели мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.
В августе российский президент заявил, что снизить напряженность в мире и добиться устойчивого развития стран можно только в условиях многополярного мира. «Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», — сказал Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.