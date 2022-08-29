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17:14 (мск), источник: © РИА Новости

Суд запретил некоторые действия сооснователю «Диссернета»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий журналисту «Новой газеты» и сооснователю проекта «Диссернет» Андрею Заякину по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина», — рассказал собеседник агентства.

По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине — в суде не уточнили.

На время следствия Заякину запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.

«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

«Диссернет» — «вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов», так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у «Диссернета» есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность, которую ведет этот портал.

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