МИД Нидерландов направят на Украину три группы экспертов для расследования преступлений

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Нидерландов в 2022—2023 годах направит на Украину три дополнительные группы экспертов, которые будут действовать под эгидой Международного уголовного суда (МУС).
«Нидерланды продолжают добиваться привлечения к ответственности [виновных] за международные преступления, совершенные на Украине. Таким образом, три новые миссии для проведения судебно-медицинских экспертиз будут развернуты [на Украине] в 2022—2023 годах под флагом Международного уголовного суда», — говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД королевства в Twitter.
В конце апреля Нидерланды объявили о том, что направят на Украину около 30 специалистов для сбора доказательств военных преступлений. Предполагалось, что в группу войдут преимущественно следователи из военной полиции, а также судебно-медицинские эксперты, специалисты по работе со взрывчатыми веществами, медицинский персонал и переводчик, которые будут действовать под флагом МУС и передавать в Гаагу все полученные данные.
Россия не является членом МУС, более того, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия. В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что страна будет внимательно отслеживать его действия.
3 марта 45 из 57 государств — участников ОБСЕ запустили Московский механизм этой международной организации для формирования независимой миссии по установлению влияния российской военной операции на гуманитарную ситуацию на Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечества в ходе операции России. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг слова главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против РФ в связи с событиями на Украине.