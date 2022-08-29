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17:56 (мск), источник: ТАСС

МИД Нидерландов направят на Украину три группы экспертов для расследования преступлений

Три новые миссии для проведения судебно-медицинских экспертиз будут развернуты на Украине в 2022—2023 годах под флагом Международного уголовного суда, говорится в сообщении ведомства.

Источник: AFP 2022

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Нидерландов в 2022—2023 годах направит на Украину три дополнительные группы экспертов, которые будут действовать под эгидой Международного уголовного суда (МУС).

«Нидерланды продолжают добиваться привлечения к ответственности [виновных] за международные преступления, совершенные на Украине. Таким образом, три новые миссии для проведения судебно-медицинских экспертиз будут развернуты [на Украине] в 2022—2023 годах под флагом Международного уголовного суда», — говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД королевства в Twitter.

В конце апреля Нидерланды объявили о том, что направят на Украину около 30 специалистов для сбора доказательств военных преступлений. Предполагалось, что в группу войдут преимущественно следователи из военной полиции, а также судебно-медицинские эксперты, специалисты по работе со взрывчатыми веществами, медицинский персонал и переводчик, которые будут действовать под флагом МУС и передавать в Гаагу все полученные данные.

Россия не является членом МУС, более того, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия. В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что страна будет внимательно отслеживать его действия.

3 марта 45 из 57 государств — участников ОБСЕ запустили Московский механизм этой международной организации для формирования независимой миссии по установлению влияния российской военной операции на гуманитарную ситуацию на Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечества в ходе операции России. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг слова главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против РФ в связи с событиями на Украине.

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