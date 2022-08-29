Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии

По его словам, установление долгосрочной стабильности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны, а также через прекращение незаконного иностранного военного присутствия.
«В этой связи решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии», — сказал Небензя. Как указал постпред, только за этот месяц сирийский порт Тартус многократно подвергался израильским налетам, от которых гибли сирийские военнослужащие.
«В этом же ряду нарушений стоит и оккупация части территории Сирии, и нанесение ударов по ее территории со стороны США. Последние такие вопиющие случаи произошли на прошлой неделе. США открыто признали это, опубликовав соответствующее письмо в СБ. Подобные неправомерные и безответственные действия являются грубым нарушением фундаментальных норм международного права и должны быть прекращены», — подчеркнул Небензя.