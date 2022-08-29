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18:42 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии

ООН, 29 авг — РИА Новости. Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Источник: © РИА Новости

По его словам, установление долгосрочной стабильности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны, а также через прекращение незаконного иностранного военного присутствия.

«В этой связи решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии», — сказал Небензя. Как указал постпред, только за этот месяц сирийский порт Тартус многократно подвергался израильским налетам, от которых гибли сирийские военнослужащие.

«В этом же ряду нарушений стоит и оккупация части территории Сирии, и нанесение ударов по ее территории со стороны США. Последние такие вопиющие случаи произошли на прошлой неделе. США открыто признали это, опубликовав соответствующее письмо в СБ. Подобные неправомерные и безответственные действия являются грубым нарушением фундаментальных норм международного права и должны быть прекращены», — подчеркнул Небензя.

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