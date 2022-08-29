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20:32 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ наступления в Николаевской и Херсонской областях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате активной обороны ВС РФ подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в течение дня по прямому указанию [президента Украины Владимира] Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе наступления ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.

«Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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