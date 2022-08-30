США заявили, что не примут «новую норму» КНР по Тайваню и продолжат военную помощь острову

«Мы видели <…> после поездки спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси [в Тайбэй], что китайцы, по сути, продолжают пытаться ввести новую норму применительно к [своей касающейся Тайваня] деятельности», — сказал представитель Белого дома.
«Они пытаются повысить температуру до такой степени, при которой это (активизация военной деятельности у Тайваня — прим. ТАСС) станет новой нормой», — полагает Кирби.
«Мы публично заявили, что не примем этого», — подчеркнул сотрудник СНБ. «Мы не примем новую норму, какой бы ее ни хотела сделать китайская сторона», — повторил Кирби.
«Как мы говорили, ничего не изменилось в нашей приверженности политике “одного Китая”. Ничего не изменилось в плане того факта, что мы не поддерживаем независимость Тайваня. И, откровенно говоря, ничего не изменилось в плане того факта, что мы продолжим делать все разрешенное в соответствии с [американским] законодательством, чтобы помочь Тайваню защищать себя, а также отстаивать интересы нашей национальной безопасности в регионе», — продолжил Кирби.
Кроме того, как сообщил Кирби, он не может подтвердить сведения о том, что материковый Китай применял свои беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве над Тайванем.
«Не могу подтвердить сообщения о том, что они запускали беспилотники над тайваньскими островами», — признал представитель СНБ. С его точки зрения, если эти данные соответствуют действительности, то они будут укладываться в общие «усилия КНР, нацеленные на то, чтобы установить новую норму напористой деятельности» у острова.