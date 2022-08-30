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00:57 (мск), источник: ТАСС

США заявили, что не примут «новую норму» КНР по Тайваню и продолжат военную помощь острову

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены принимать «новую норму» усиленной военной активности материкового Китая близ Тайваня и собираются продолжать оказывать помощь острову в сфере безопасности, хотя по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости. С такими заявлениями выступил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2022

«Мы видели <…> после поездки спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси [в Тайбэй], что китайцы, по сути, продолжают пытаться ввести новую норму применительно к [своей касающейся Тайваня] деятельности», — сказал представитель Белого дома.

«Они пытаются повысить температуру до такой степени, при которой это (активизация военной деятельности у Тайваня — прим. ТАСС) станет новой нормой», — полагает Кирби.

«Мы публично заявили, что не примем этого», — подчеркнул сотрудник СНБ. «Мы не примем новую норму, какой бы ее ни хотела сделать китайская сторона», — повторил Кирби.

При этом он заверил, что Вашингтон не отказывается от политики «одного Китая».

«Как мы говорили, ничего не изменилось в нашей приверженности политике “одного Китая”. Ничего не изменилось в плане того факта, что мы не поддерживаем независимость Тайваня. И, откровенно говоря, ничего не изменилось в плане того факта, что мы продолжим делать все разрешенное в соответствии с [американским] законодательством, чтобы помочь Тайваню защищать себя, а также отстаивать интересы нашей национальной безопасности в регионе», — продолжил Кирби.

В связи с этим он напомнил о проходе двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив в минувшие выходные дни.

Кроме того, как сообщил Кирби, он не может подтвердить сведения о том, что материковый Китай применял свои беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве над Тайванем.

«Не могу подтвердить сообщения о том, что они запускали беспилотники над тайваньскими островами», — признал представитель СНБ. С его точки зрения, если эти данные соответствуют действительности, то они будут укладываться в общие «усилия КНР, нацеленные на то, чтобы установить новую норму напористой деятельности» у острова.

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