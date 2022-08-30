Небензя ответил на призыв США «скинуться» на восстановление Афганистана

На заседании СБ ООН в годовщину выхода войск США из Афганистана американская постпред посетовала, что Россия якобы лишь обвиняет Запад в бедах Афганистана. При этом она попыталась упрекнуть Москву в якобы маленьком финансировании помощи Афганистану.
«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает», — сказал Небензя.
«Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение», — добавил он.
«А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей афганский народ на грань выживания», — указал постпред.
Он отметил, что «не все измеряется деньгами».
«Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократия в Афганистане и искалеченных в военных действий в Афганистане нельзя измерить деньгами, как и купить на них лояльность афганского народа, которую Соединенные Штаты, похоже, окончательно потеряли», — заключил Небензя.