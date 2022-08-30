Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — сказал он, комментируя заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ходе боев уничтожены 26 танков ВСУ, 23 БМП и девять других бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Противник потерял более 560 военнослужащих.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.