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Спецоперация на Украине
08:13 (мск), источник: © РИА Новости

МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили РИА Новости в МИД.

Источник: © РИА Новости

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.

Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках “злоупотребить” традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — сказали в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию», — отметили в МИД.

Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».

«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», — заключили в МИД.

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