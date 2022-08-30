МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.
Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках “злоупотребить” традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — сказали в МИД.
«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию», — отметили в МИД.
Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».
«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», — заключили в МИД.