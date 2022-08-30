Германия и Франция не поддержали полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Берлин и Париж считают нужным сохранить существующую правовую базу, позволяющую студентам, художникам, ученым и ключевым специалистам из России въезжать в ЕС «вне независимости от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию». Германия и Франция отметили, что «важно не отчуждать будущие поколения россиян».
Германия и Франция признают, что заявления на получение визы, подаваемые российскими гражданами, нужно тщательно проверять «на предмет потенциальных рисков для безопасности». Однако они считают, что странам ЕС необходимо «подумать об умных способах использования важного рычага выдачи виз». «Наша визовая политика должна… по-прежнему разрешать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством», — подчеркивается в заявлении.
Ограничения на въезд россиян в ЕС стали обсуждать на фоне военной операции на Украине. Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы. Финляндия с сентября вдвое сократит число принимаемых от россиян заявлений на шенген, подать их можно будет только в четырех городах.
Визовые ограничения помимо Германии и Франции официально не поддержали США, Португалия, Кипр и Греция. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также считает подобные меры «не самой хорошей идеей». Чехия предложила приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией. Это грозит повышением визового взноса (с €35 до €80), также россиянам придется дольше ждать выдачи виз и подавать больше документов. Эту инициативу и обсудят на встрече в Праге. По данным Financial Times, в ЕС намерены ее поддержать.